В Петербурге почти 900 единиц техники борются с мокрым снегом и гололедом

В Петербурге за день до Нового года погода оказалась совсем не праздничной. К вечеру начнет таять выпавший снег. Коммунальщики усилено работают на дорогах.

С утра в городе валит крупный снег. Высота покрова уже составила 3 сантиметра. Однако к сложностям готовились заранее. Накануне председатель Комитета по благоустройству дал поручение дорожным предприятиям принять все меры по борьбе со скользкостью. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В пятницу, 30 декабря, улицы Северной столицы чистят 887 машин. В первую очередь они занимаются уборкой проезжей части. Также в городе работают 951 дворников.

К вечеру дорожникам придется переключиться на работы по водоотведению из-за потепления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды 31 декабря. В праздничный день в городе ожидается ветер и гололедица.