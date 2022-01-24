Более 300 тысяч кубометров снега убрали в Петербурге за неделю

В прошедшую неделю в Петербурге не было сильных снегопадов. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

За этот период с улиц и дорог Петербурга вывезли 312 тысяч кубометров снега и льда. В понедельник, 24 января, на улицах Петербурга работает 1200 дворников, которые не только убирают, но и посыпают тротуары противогололедными материалами. Уборку производит и 1021 единица специальной техники.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что, по прогнозам синоптиков, в понедельник оттепель принесет в город небольшой снег.