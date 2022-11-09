В Смольном рассказали какие условия они готовы предложить специалистам по уборке снега

В Смольном рассказали, сколько дворников нужно на этот зимний период, а также сколько они готовы платить за эту непростую работу. Возможно условия, которые готов дать город в этом зимнем сезоне удовлетворят работников.

На пресс-конференции 9 ноября, глава жилищного комитета Олег Зотов признался, что на данный момент в город нуждается в дополнительных работниках, по его оценке необходимо примерно 4 363 человека для качественной уборки города. Также на пресс-конференции было заявлено, что специалисты ручного труда будут получать от 49 тысяч рублей до вычета налогов, водителям-механизаторам уборочной техники готовы предложить от 77 тысяч рублей. Для работников будут созданы помещения, в которых они смогут погреться, пообедать и отдохнуть в течение рабочего дня.

Глава жилищного комитета отметил, что сейчас активно закупается снегоуборочная техника, однако в штате компаний всего 400 механизаторов, что может затруднить уборку снега этой зимой. Также в случае сильных снегопадов город будет вынужден привлечь еще минимум 1 700 специалистов по очистке крыш.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что после первого снега в Петербурге дороги обработали противогололедными материалами.