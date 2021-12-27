Пожарные депо появятся в двух районах Петербурга

В будущем году новые пожарные депо построят в Красносельском и Калининском районах. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, подводя итоги работы спасателей за год. В текущем году город приобрел 11 новых пожарных автомобилей, а также четыре судна на воздушной подушке. В Выборгском районе Петербурга возобновила работу спасательная часть.

Губернатор отметил, что силами МЧС в текущем году была обеспечена безопасность на всех мероприятиях, которые прошли в Петербурге в течение года. Все они были проведены на высоком уровне. Александр Беглов подчеркнул, что год был непростым, но Петербургу удалось сохранить стабильность.