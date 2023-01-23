В пожаре на Ромашковой вечером 22 января погибла женщина

В воскресенье поздно вечером на территории Курортного района спасатели тушили пожар на улице Ромашковая. В результате произошедшего погиб один человек.

Около половины десятого вечера 22 января на Ромашковой улице загорелся 13 дом. Для борьбы с огнем на место оперативно выехали 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Выяснилось, что воспламенился одноэтажный жилой дом. К моменту прибытия специалистов огонь уже разошелся по всей площади.

Пожар тушили около часа. В половину одиннадцатого возгорание удалось устранить, однако без пострадавших не обошлось. Известно, что на месте пожара спасатели обнаружили труп женщины.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Личность погибшей устанавливается.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу напомнили, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы.

Ранее Санкт-Петербург. ру писал, что в Невском районе Северной столицы произошел пожар на чердаке. Огонь тушили 17 специалистов.