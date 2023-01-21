В Петербурге на Ново-Александровской загорелся чердак

В Невском районе Петербурга произошел пожар на чердаке. Огонь тушили 17 пожарных.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание произошло в субботу, 21 января. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренной службы в 17:42.

В разноуровневом одно-двух-этажном здании, на чердаке произошло возгорание утеплителя площадью 10 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 18:27. Сведения о пострадавших не поступали.

К тушению огня от МЧС было привлечено 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар на крыше бизнес-центра на Обводном канале. В результате происшествия было эвакуировано 150 человек. К ликвидации огня от МЧС было привлечено семь единиц техники и 29 человек личного состава.