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На набережной Обводного канале тушили пожар на крыше бизнес-центра

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© Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

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Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар на крыше бизнес-центра на Обводном канале. Огонь локализирован, эвакуировано 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, возгорание случилось во вторник, 17 января. Информация о пожаре поступила в экстренную службу в 17:17. Горела крыша бизнес-центра, расположенного по адресу набережная Обводного канала, д. 60 А. Огонь охватил 40 “квадратов” кровли.

Огонь был локализован в 18:07.

В результате происшествия было эвакуировано 150 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

На тушение пожара от МЧС было привлечено семь единиц техники и 29 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в подвале шестиэтажного жилого дома на Петропавловской улице загорелась сауна. В результате было эвакуировано 15 человек, проживающих над местом пожара.

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