В подвале на Петропавловской улице загорелась сауна: эвакуировано 15 человек

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар в сауне, которая находится в подвальном помещении жилого дома. В результате происшествия потребовалось эвакуировать 15 человек, проживающих над сауной.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, информация о пожаре поступила в экстренную службу в понедельник, 17 января, в 14:10. В подвале шестиэтажного жилого дома на Петропавловской улице произошло возгорание сауны. Пламя охватило площадь 40 “квадратов”.

Из-за разгоревшегося пожара, сотрудники экстренной службы эвакуировали 15 человек, проживающих в квартирах над сауной. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар ликвидировали в 15:00. К тушению огня от МЧС было привлечено пять единиц техники и 23 человека личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина поджог квартиру собутыльницы. В результате пожара погибла пенсионерка из соседней квартиры. Злодея задержали.