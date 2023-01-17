В Ленобласти пенсионерка погибла из-за поджога соседней квартиры

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Как выяснилось, причиной пожара стал поджог соседней квартиры.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 16 января в полиурию поступило сообщение о том, что в доме в поселке Матокса горит квартира на первом этаже.

После тушения огня, в коридоре соседней квартиры был обнаружен труп 66-летней пенсионерки. В тот же день с заявлением в полицию обратилась 37-летняя женщина, работающая поваров в школе, соседка погибшей. Заявительница рассказала правоохранителям, что у нее в гостях находился 42-летний иностранец, с которым они распивали спиртное. После возникшей ссоры, нелегал поджог квартиру и скрылся. Жилье сгорело полностью.

Позже подозреваемый в поджоге мужчина был задержан в деревне Куйвози. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга в пожаре пострадали женщина и дети.