В Василеостровском районе мужчина пострадал, пытаясь потушить воспламенившуюся вытяжку

Днем пятого февраля в Василеостровском районе Санкт-Петербурга мужчина попытался потушить возгорания своими силами и пострадал.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в доме 79, корпус один по Среднему проспекту В.О. Так, около половины первого дня в воскресенье, пятого февраля, на кухне в одной из квартир загорелась вытяжка на площади 0,5 квадратных метра.

На место возгорания отправили две пожарные машины и десять человек личного состава, однако к их прибытию огонь уже был устранен. Также помощь понадобилась одному мужчине, который, вероятно, и справился с пожаром в одиночку.

Гражданина направили в медицинское учреждение. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что более пяти часов спасатели тушили пожар, разгоревшийся ночью в Красногвардейском районе Петербурга. В результате произошедшего частный дом и пристройка были уничтожены.