В Пушкине пожар на кухне унес жизнь женщины

В Пушкинском районе накануне поздним вечером произошел квартирный пожар. На месте происшествия спасатели обнаружили погибшую местную жительницу.

Как передает Neva.Today, огонь вспыхнул в пятницу, 16 декабря, в 23:36 в трехкомнатной квартире в доме на улице Гусарская. Возгорание произошло на кухне площадью 10 квадратных метров, где пламенем охватило пять “квадратов”.

Пожар был потушен до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате происшествия погибла женщина. Причины возгорания не уточняются.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что в Выборгском районе на Хабаровской улице загорелись сараи и дом с мансардой. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Пламя тушили по номеру 1-БИС.