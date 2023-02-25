На Меншиковском проспекте маленькая девочка, оставшись одна дома, "катапультировала" игрушки из окна "пятиэтажки"

В Калининском районе жители пятиэтажного дома стали свидетелями опасной ситуации: маленькая девочка, оставшаяся одна дома, забралась на подоконник и начала скидывать вниз игрушки. На место оперативно вызвали спасателей.

Инцидент произошел на Меншиковском проспекте. О нем рассказали очевидцы в группе социальной сети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП| Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". Известно, что маленькой авантюристке, скидывавшей от скуки игрушки с окна, всего шесть лет.

По словам свидетелей произошедшего, бабушка ребенка ушла на работу и закрыла девочку дома. Тем временем малышка, не теряя времени, забралась на подоконник и начала сбрасывать с окна игрушки, наблюдая при этом за их полетом. Очевидцы вызвали службу спасения МЧС и наряд полиции.

Специалисты по прибытию на место забрались к ребенку по пожарной лестнице и остались дожидаться ее родных.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге сотрудник ДПС предотвартил побег маленького мальчика из десткого сада.