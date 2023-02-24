Сотрудники ДПС предотвратили побег маленького петербуржца из детского сада

Накануне, 22 февраля, в Петербурге маленький мальчик попытался сбежать из детского сада, перелезая через высокий забор. Ребенка остановил сотрудник дорожно-патрульной службы, который очень вовремя оказался рядом.

Попытка побега была предпринята в Красногвардейском районе. Кадры происшествия попали в группу социальной сети "ВКонтакте" "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На видео мальчик пытается с дерева перелезть на высокий забор, который располагается рядом. Очевидцы предположили, что ребенок пробовал осуществить свой план на протяжении пяти минут. Однако, появился патрульный, который проезжал мимо. Он остановился рядом с детским садом и обратил внимание мальчика на себя, после чего тот вернулся к своим товарищам

К счастью, история завершилась благополучно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за прошлый, 2022, год в Санкт-Петербурге и его окрестностях бесследно пропали почти 70 человек. Всего специалисты получили и обработали более трех тысяч заявок о пропаже.