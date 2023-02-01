В результате пожара в "трешке" на Комендантском пострадали женщина и ребенок

После пожара в квартире на Комендантском проспекте к врачам отправили женщину с ребенком. В настоящее время причины возгорания уточняются.

Около половины второго первого февраля спасатели получили сообщение о пожаре в Приморском районе. Горела трехкомнатная квартира на Комендантском проспекте.

Бороться с огнем выехали три пожарные машины МЧС и 12 человек личного состава. По прибытию на место выяснилось, что пожар произошел в комнате площадью 15 квадратных метров, десять из них уже были охвачены огнем.

Возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса. Так, в 14:00 огонь был потушен.

Известно, что пострадавшие в результате пожара женщина и ребёнок были направлены в медицинское учреждение. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в одном из домов на Большом проспекте под утро 31 января загорелась кровля. Тогда огонь охватил 80 квадратных метров, чтобы его устранить специалистам понадобилось более трех часов.