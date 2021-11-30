На реконструкцию «Фрунзенской» выдан градостроительный план

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга опубликовал градостроительный план земельного участка для реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская». Согласно информации на сайте ведомства, в 2022 году начнется реконструкция станции с заменой эскалаторов.

Позднее станция полностью сменит облик. Согласно проекту, на месте нынешней «Фрунзенской» должно появиться семиэтажное здание высотой не более 28 метров. Инфраструктурные объекты разместят на двух подземных и двух надземных уровнях, а три верхних этажа будут отданы под Единый диспетчерский центр метрополитена.

Архитектурный облик станции после реконструкции спроектировало московское ООО "Архитектурное бюро А. С. +". В сентябре проект уже рассматривал Градостроительный совет. Однако, он получил всего три голоса за и 15 — против, поэтому был отправлен на доработку.