В Петербурге полностью реконструируют станцию метро «Фрунзенская»

«Архитектурное Бюро А.С.+» будет заниматься реконструкцией «Фрунзенской». Они показали фотомонтаж будущей станции.

Станция метро «Фрунзенская» будет превращена в 7-этажное здание, в котором предлагается два подземных уровня. На 3-5 этажах будет располагаться Единый диспетчерский центр метрополитена.

«Сейчас движение поездов контролируется из управления метрополитена, за каждой линией закреплены от одного до трех диспетчеров движения и три диспетчера инфраструктуры. После реализации проекта всех их планируется разместить в едином пространстве — “объединённых диспетчерских кругах”», — задумку ранее объясняла пресс-служба метрополитена.

В рамках реконструкции на «Фрунзенской» демонтируют все три эскалатора и заменят их на четыре новых. Появятся новые турникеты и зона транспортной безопасности.

Единый диспетчерский центр метрополитена и реконструкцию станции закончат к 2024 году. К 2026 году строительство полностью завершат.