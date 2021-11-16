В Петербурге согласовали вид станции метро «Парк Победы»

Решение о новом облике станции метро "Парк Победы" в Петербурге приняли на прошлой неделе, судя по дате в реестре. Также к записи опубликовали иллюстрацию развертки по Московскому проспекту авторства Архитектурной мастерской Сахновского.

Скорее всего, имеется ввиду та же концепция, которую мастерская выносила на градостроительный совет в начале прошлого года. Тогда предполагалось, что входную группу разместят со стороны Бассейной, а торговые площади появятся со стороны Кузнецовской. Как сообщает "Фонтанка", в КГА подтвердили, что был согласован тот самый облик, который выносился на градсовет. Однако в него были внесены небольшие корректировки.

Напомним, что в 2019 году Петербургский метрополитен заключил контракт на 150 миллионов рублей по проектированию реконструкции павильона "Парк Победы" с заменой эскалаторов. Контракт действует до осени 2022 года. Также в ближайшие 10 лет планируется заменить эскалаторы на "Фрунзенской", "Электросиле", "Чернышевской", "Площади Ленина-1", "Площади Восстания-2". Все они вместе со станцией "Парк Победы" вошли в заявку Смольного на федеральное кредитование.