В Петербурге представлен проект реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская»

В Московском районе Петербурга к реконструкции готовится вестибюль станции метро «Фрунзенская». Городском совету был представлена проектная документация. Об этом 14 января сообщает генеральный директор ООО «Архитектурного бюро АС+» Александр Сохацкий.

В ходе проворного заседания градостроительный совет повторно рассмотрел уже исправленный проект реконструкции вестибюля. Ранее к нему возник ряд вопросов, которые должны были пересмотреть сотрудники архитектурного бюро.

Так, фасад станции сделали менее вычурным, а пролегающие рядом пешеходные пути и зеленые зоны значительно расширили. После реконструкции вестибюль станет пятиэтажным. Четыре этажа предположительно займет диспетчерский центр метрополитена.