В квартале Фрунзенского района заменят освещение

Реконструкция наружного освещения в квартале между Будапештской улицей, проспектом Славы, Бухарестской улицей и Альпийским переулком начинается во Фрунзенском районе Петербурга. В администрации города уточнили, что он застраивался в 1980-х и в настоящее время освещение не отвечает нормативам. В квартале расположены пять медицинских учреждений, четыре школы и детских сада, а также два центра социального обслуживания населения.

Реконструкция системы уличного освещения решит проблемы отсутствия фонарей в рекреационных зонах, а также во внутриквартальных проездах и у пешеходных дорожек, ведущих к станции метро «Проспект Славы». Завершить работы планируют к декабрю текущего года.