  • 29 Ноябрь 2021
USD 30.11.2021 74.9818 -0.6055
USD ММВБ 15:23 74.9863  
EUR 30.11.2021 84.4820 -0.4706
EUR ММВБ 15:23 84.6680  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Экс-замглавы петербургского района осужден за взятку

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Бывшего заместителя главы Красносельского района отправили в колонию.

В Петербурге завершился судебный процесс над Алексеем Мироновым — бывшим заместителем главы Красносельского района города. Как сообщает городская прокуратура, суд признал его виновным в получении крупных взяток.

Уточняется, что в 2019—2020 годах Миронов через посредника получил от генерального директора компании «Восход» более 9 млн рублей за подписание актов на работы по уборке внутриквартальных территорий. Фактически они выполнены не были. 2,2 миллиона рублей Миронов получил за от представителей жилкомсервиса № 2 и компании «Строй-Сити» за обеспечение перехода ряда домов под управление последней.

В итоге суд приговорил Миронова к пяти годам колонии строгого режима. Экс-замглавы также оштрафован на 10 миллионов рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Карта города

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»
    19.11.21
    Как защитить бытовую технику от колебаний напряжения?
    18.11.21
    Mamba и BestDoctor узнали нужен ли пцр-тест на свидании
    16.11.21
    ФГУП «Росморпорт» и ООО «Приморский УПК» подписали соглашение о строительстве крупнейшего перегрузочного комплекса на Балтике
    15.11.21
    Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство
    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram