Экс-замглавы петербургского района осужден за взятку

В Петербурге завершился судебный процесс над Алексеем Мироновым — бывшим заместителем главы Красносельского района города. Как сообщает городская прокуратура, суд признал его виновным в получении крупных взяток.

Уточняется, что в 2019—2020 годах Миронов через посредника получил от генерального директора компании «Восход» более 9 млн рублей за подписание актов на работы по уборке внутриквартальных территорий. Фактически они выполнены не были. 2,2 миллиона рублей Миронов получил за от представителей жилкомсервиса № 2 и компании «Строй-Сити» за обеспечение перехода ряда домов под управление последней.

В итоге суд приговорил Миронова к пяти годам колонии строгого режима. Экс-замглавы также оштрафован на 10 миллионов рублей.