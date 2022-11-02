В Петербурге по делу о взятке задержали двух полицейских и адвоката

В Петербурге были задержаны два полицейских Калининского района и адвокат по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Согласно данным следствия майор юстиции, старший следователь СУ УМВД России по Калининскому району и начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики вступили в сговор по вымоганию взятки сожительницы мужчины обвиняемого в незаконной банковской деятельности, по уголовному делу, находящемуся в производстве старшего следователя, за избрание ему меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Адвокат следовал согласно отведенной ему роли в преступлении потребовал от женщины взятку в сумме двух миллионов рублей за избрание данной меры пресечения.

В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суд отправил под домашний арест начальника военкомата, которого обвиняют в получении взятки за выдачу незаконную военного билета.