Актер из “Улицы разбитых фонарей” пытался ограбить банк с целью попасть в СИЗО, теперь его будут судить

Звезда культового сериала Андрей Божанов пытался ограбить в Северной столице. Мужчина рассказал, что таким образом он хотел попасть под стражу и спрятаться от кредиторов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, в отношении Божанова было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Следствие установило, что в феврале 2022 года 41-летний мужчина решил совершить разбойное поведение на отделение банка на Гражданском проспекте. Он забрал деньги, однако сотрудница банка нажала на кнопку сигнализации.

Божанов рассказал, что он хотел сесть в следственный изолятор, чтобы спрятаться от кредиторов.

Дело передано в Калининский районный суд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге суд отправил в СИЗО фигуранта дела о взятке за выдачу военного билета.