Экс-замначальника петербургского Роспотребнадзора подозревают во взятке в размере 50 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы местного Роспотребнадзора. Бывшую заместительницу начальника подозревают в получении взятки.

Следствие считает, что в феврале 2022 года экс-замначальника петербургского Роспотребнадзора на проспекте Юрия Гагарина получила взятку в размере 50 тысяч рублей. Деньги через посредника ей отправил индивидуальный предприниматель, который пытался избежать привлечения к ответственности за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Выборгский районный суд избрал меру пресечения сотруднику УЭБиПК УТ МВД России по СЗФО, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, он требовал 20 млн рублей с одной из компаний для прекращения оперативных мероприятий.