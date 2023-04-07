Петербургский суд отправил под стражу подполковника транспортной полиции по делу о взятке в 20 млн рублей

Выборгский районный суд избрал меру пресечения сотруднику УЭБиПК УТ МВД России по СЗФО, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, он требовал 20 млн рублей с одной из компаний для прекращения оперативных мероприятий.

В пятницу, 7 апреля, стало известно о том, что суд принял решение отправить под стражу полицейского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 6 статьи 290 УК РФ (приготовление к преступлению и получение взятки в крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отметим, что, согласно данным следствия, обвиняемый узнал о проведение оперативных мероприятий в отношении должностных лиц РЖД. Через посредника он предложил им взамен на 20 млн рублей оказать помощь и в дальнейшем прекратить проверки.

Однако полицейскому удалось только раз дотронуться до заветных миллионов. Его задержали с поличным, когда ему передали 8 930 000 рублей. Задержанный считает себя непричастным к преступлению.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что до конца апреля в Петербурге под стражу отправили бывшего заместителя руководителя Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД Юрия Тегзу.