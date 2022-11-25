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Замдиректора НИИ вакцин и сывороток подозревается в получении взятки в размере 30 млн рублей

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Заместитель директора НИИ вакцин и сывороток подозревают в получении взятки при проведении тендера на госзакупку куриных яиц. Сообщается, что он получил 30 миллионов рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, заместителя директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, Андрея Васильева задержали по части 6 статье 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год, был проведен конкурс на госзакупку яиц, выигравшая фирма которого передала Васильеву 30 миллионов рублей. Сообщается, что сумма контракта составляла 150 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство и отправил подозреваемого под стражу на два месяца. Александр Васильев вину не признает. Обвинение ему еще не было предъявлено.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, о том, что в Калининском районе Петербурга задержали двух полицейских и адвоката. Они обвиняются в вымогании взятки в размере 2 миллионов рублей.

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