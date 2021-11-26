Строительству новых станций метро в Петербурге усилят финансирование

В Петербурге будут выделены дополнительные средства на развитие транспортной инфраструктуры. Такая информация содержится в опубликованном постановлении правительства города.

Дополнительные средства пойдут на строительство «коричневой» и «оранжевой» линий петербургского метрополитена. Город также увеличит финансирование Московско-Дунайской развязки.

Аванс на строительство коричневой линии от «Казаковской» до «Путиловской» составит 3,4 миллиарда рублей. Оранжевую ветку на участке от «Спасской» до «Горного института» авансируют на 1,2 миллиарда рублей.

Изменение внесут и в госконтракт на строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Авансовый платеж здесь составит 30%, то есть 2 миллиарда рублей.