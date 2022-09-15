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Новый вестибюль станции метро “Горный институт” будет подземным

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге компания “Метрострой Северной столицы” начал поиск подрядчика на строительство вестибюля станции метро “Горный институт”. Согласно контракту, работу должны закончить к концу 2024 года. О строительстве метро рассказал инженер, историк метро Дмитрий Графов. 

Как сообщает МК в Питере, Графов отметил, что для строительства станции “Горный институт” необходимо проделать больший объем работы, потому что в системе “оранжевой” ветки она конечная. Здесь поезда будут разворачиваться, чтобы циклично ходить по линии. 

Инженер рассказал, что уже готовы три подземных зала, один из которых центральные, а два остальных — боковые. Между ними раскроются 12 пассажирских проемов. Также готов эскалаторный тоннель, теперь сотрудники занимаются его обустройством для установки эскалаторов. 

Также Графов отметил, что новый вестибюль станции метро “Горный институт” будет подземным, как, например “Невский проспект” или “Московская”. Напомним, что новый вестибюль появится на перекрестке Косой линии и Большого проспекта В. О. 

Специалист выразил уверенность, что работы могут быть завершены к концу 2024 года. 

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