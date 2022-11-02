Строительство участка метро от “Беговой” до “Планерной” стартует в 2023 году

В Петербурге было подписано соглашение, в рамках которого начнется реализация продолжения зеленой ветки от станции “Беговая” до станции “Планерная”. Об этом рассказали в пресс-службе “Метростроя Северной Столицы”.

Перед началом данного этапа, метростроителям предстоит выполнить ряд подготовительных работ. Так, им необходимо будет возвести щит “Надежда”, обустроить временный котлован и железобетонные конструкции, соорудить временную монолитную обделку для ввода оборудования.

Также необходимо будет осуществить ревизию и монтаж самого щита. Весь процесс займет до полугода. Уже в 2023 году механизированный тоннелепроходческий комплекс сможет начать движение от “Беговой” в сторону будущей станции “Зоопрак”.

Напомним, что с помощью щита “Надежда” в 2019 году проложили двухпутный перегон зеленой ветки под дном Финского залива до “Беговой”. Его также использовали при строительстве ряда других станций. Последнее время щит находился в Москве, но в марте текущего года был возвращен в Петербург.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что "Метрострой Северной Столицы" опубликовал снимки тоннелей станции “Горный институт”.