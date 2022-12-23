В Петербурге с весны 2023 года продолжится расширение “зеленой” ветки метро

В Петербурге жителям рассказали о примерных датах начала расширения “зеленой” ветки метрополитена. Планируется, что специалисты приступят к строительству подземку в апреле или в мае следующего года.

После зимы строители начнут проводить строительные работы на Невско-Василеостровской линии метрополитена. Об этом сообщает телеканал78, ссылаясь на пресс-службу компании “Метрострой Северной столицы”.

Представители компании рассказали, что с апреля по июнь 2023 года конструкция под названием проходческий щит «Надежда» приступит к образованию проходки по направлению к предстоящей станции метрополитена «Богатырская» до «Планерной».

Вероятно работы начнутся в апреле или в мае.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в новогоднюю ночь метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно.