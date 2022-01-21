Блокадница высказалась против портретов погибших в окнах петербургских домов

Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова не поддерживает идею акции памяти с вывешиванием на окна домов портретов людей, которые жили в этом доме в блокаду и погибли в Ленинграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Елена Тихомирова отметила, что нынешние жители дома могут и не знать, о ком идет речь. Она также призвала не вывешивать на стенах домов списки погибших. По мнению блокадницы, это превращает город в кладбище, а Ленинград во время блокады кладбищем не был. По этом же причине Елена Тихомирова выступила и против акции с чтением имен и фамилий погибших в блокаду ленинградцев.

Говоря об идеальном формате памятных мероприятий, Елена Тихомирова рассказал, что хотела бы видеть в Петербурге больше реконструкций и флеш-мобов, рассказывающих о жизни Ленинграда в период блокады.