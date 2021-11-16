В Петербурге выдано разрешение на реконструкцию Аракчеевских казарм

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию Аракчеевских казарм под музейно-выставочное пространство. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Казармы расположены в самом центре города на Шпалерной улице, 51(Б и К). Проект уже успели согласовать с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Застройщик обещает, что внешний вид исторических зданий не изменится. Специалисты восстановят габариты крыш и реконструируют поздние пристройки.