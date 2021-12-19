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Знаки памяти жертв Большого террора появились на Лесном проспекте

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© Фото: Baltphoto

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Памятные знаки посвящены четырем жителям Дома специалистов.

На фасаде Дома специалистов на Лесном проспекте, 61 появились таблички памяти жертв Большого террора. Установлено четыре памятных знака, посвященных жителям дома.

Как пояснили в фонде «Последний адрес», все четверо жителей были репрессированы в 1930-е годы. Их расстреляли, но позже реабилитировали посмертно. В подрывной деятельности на заводе «Красная заря» обвинили Ивана Сиваченко и Фридриха Шнейдера. За участие в троцкистской диверсионно-вредительской организации был приговорен к расстрелу Владимир Дмитриев. Ефим Коварский был обвинен в шпионаже, подрыве государственной собственности и участии в контрреволюционной террористической организации.

Ранее на фасаде Дома специалистов уже установили 21 памятную табличку. Теперь их число достигло 25.

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