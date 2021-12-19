Знаки памяти жертв Большого террора появились на Лесном проспекте

На фасаде Дома специалистов на Лесном проспекте, 61 появились таблички памяти жертв Большого террора. Установлено четыре памятных знака, посвященных жителям дома.

Как пояснили в фонде «Последний адрес», все четверо жителей были репрессированы в 1930-е годы. Их расстреляли, но позже реабилитировали посмертно. В подрывной деятельности на заводе «Красная заря» обвинили Ивана Сиваченко и Фридриха Шнейдера. За участие в троцкистской диверсионно-вредительской организации был приговорен к расстрелу Владимир Дмитриев. Ефим Коварский был обвинен в шпионаже, подрыве государственной собственности и участии в контрреволюционной террористической организации.

Ранее на фасаде Дома специалистов уже установили 21 памятную табличку. Теперь их число достигло 25.