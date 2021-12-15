Музей истории и археологии Петербурга создадут на Охте

В Петербурге планируют создать Музей истории и археологии. Часть его экспозиции будет размещена на Охтинском мысе, а часть — в Петропавловской крепости, на базе которой и создается новый музей.

Как пояснил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский, концепция нового музея разрабатывается совместно с Минкультом и «Газпромом». На Охтинском мысу разместят часть экспозиции, посвященную шведскому периоду, предшествующему строительству Петербурга. Именно на Охтинском мысе найдены археологические артефакты, которые относятся к данной исторической эпохе. Археологи обнаружили там остатки поселений с эпохи неолита до XVI века.