Архитекторы попросили чиновников защитить здания советской постройки в Петербурге

18 зданий, принадлежащих к позднесоветскому периоду, могут получить охранный статус. С просьбой об этом в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратились члены Союза архитекторов Петербурга.

Среди зданий, которым архитекторы предложили обеспечить статус памятников, старый терминал «Пулково», яхт-клуб на Петровской косе, Ленинградский Дворец молодёжи, телецентр на улице Чапыгина, ЛенНИИпроект и другие яркие образцы архитектуры своей эпохи.

Предложение архитекторов рассмотрит КГИОП. Как сообщает «Деловой Петербург», пока под охрану предполагается взять 5 из 18 предложенных зданий. Решение планируется принять 20 января.