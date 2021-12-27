Колокольню Смольного собора создали с помощью тысячи дронов

Вечером, воскресенья, 26 декабря, горожане могли увидеть вечернем небе колокольню Смольного собора, созданную с помощью тысяч дронов. Удивительно зрелище было тестовым запуском шоу «Колокольня Смольного собора», которое организовал Фонд содействия восстановления объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге совместно с GA production и «Геоскан».

Директор фонда Илья Козлов пояснил, что главная задача проекта — вынести обсуждение вопроса на суд общественности, дать возможность петербуржцам пощупать руками, глазами и сказать — да или нет.

Колокольня Смольного собора спроектирована Франческо Бартоломео Растрелли и должна была стать самым высоким зданием Петербурга. Однако, замысел не был реализован. Строительство начали в 1750 году, а прекратили шесть лет спустя из-за недостатка финансирования. Когда возведение Смольного собора остановилось на 70 лет, колокольню успели построить только до второго уровня из пяти.

Храм освятили в 1835 году, однако, колокольню достраивать не стали. К настоящему моменту от уникального сооружения сохранилась только часть фундамента. Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге предложил построить колокольню Смольного собора в том виде, в котором её спроектировал Растрелли. Отмечается, что для её точного воссоздания сохранилось достаточно исторических документов.

Показать петербуржцам, как должна выглядеть колокольня Смольного собора, поможет зрелищное шоу дронов, тестовый запуск которого прошел воскресным вечером.