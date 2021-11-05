На дороге жизни установили памятный знак «Дорога жизни. Начало»

Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

На месте начала Дороги жизни установили памятный знак «Дорога жизни. Начало». Инициатором установки памятного знака выступила команда «Волонтеров Победы» Бокситогорского района.

«Цель — увековечить исторический факт: сухопутная часть Дороги жизни начиналась в Бокситогорском районе. 4 ноября мероприятие стартует с „экстремального“ проезда от станции Заборье по историческому отрезку лежневой дороги временной лесной дороги из настланных бревен, которая в 1941 году использовалась для перевозки грузов в Ленинград», — рассказали в пресс-службе.

Пересечение дорог, ведущих из поселков Подборовье и Заборье помогало сохранить жизни ленинградцев в самые суровые дни первой блокадной зимы.