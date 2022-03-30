Логотип к 319-летию разработали в Петербурге

К приближающемуся 319-м Дню рождения Петербурга разработали логотип. Как сообщает « Петербургский Дневник», центральное место на логотипе занял графический образ скульптуры Медного всадника. В этом году праздник также перекликается с 350-летием Петра I.

Отмечается, что цветовые варианты логотипа перекликаются со Смольным собором, Зимним дворцом, Петропавловской крепостью и другими достопримечательностями Петербурга.