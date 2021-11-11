Александр Беглов почтил память Достоевского, возложив на его могилу цветы

Губернатор Петербурга Александр Беглов в день 200-летия Федора Достоевского возложил цветы на могилу писателя в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской Лавры. Об этом 11 ноября сообщает Neva.Today.

«Достоевский признан ЮНЕСКО одним из самых читаемых писателей всех эпох. Федор Михайлович родился в Москве, но с нашим городом связаны многие годы его непростой жизни. Действие большинства его романов также происходит в Петербурге. Понятие "Петербург Достоевского" прочно вошло в мировое культурное пространство», — выступил с речью градоначальник.

На кладбище помимо Беглова также присутствовали председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский и потомки писателя.