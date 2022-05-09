Синоптик рассказал, что в Ленинграде 9 мая 1945 года было холодно

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какой была погода в Ленинграде 9 мая 1945 года. В своём Telegram-канале он отметил, что осадков в праздничный день не было, так как антициклон стоял всю декаду. Однако похолодало еще накануне праздника.

Плотная облачность и северный ветер не дали прогреться воздуху 9 мая в итоге температура составила всего +7,1 градуса. 9 мая 1972 года в Ленинграде было еще холоднее — температура воздуха составила всего +4,2 градуса.

В 1969 году 9 мая в Ленинграде наоборот оказалось самым жарким — воздух прогрелся до +24,6 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.рг» сообщал, что 9 мая 2022 года температура воздуха составила до +11 градусов.