Фундамент церкви на площади Труда стал объектом культурного наследия

В Адмиралтейском районе Петербурга появился новый объект культурного наследия. КГИОП присвоил охранный статус бывшей Благовещенской церкви на площади труда. Распоряжение о признании объектом культурного наследия «Фундамента Благовещенской церкви 1844-1849 гг.» подписал руководитель комитета Сергей Макаров.
Пятикупольный храм был отделан путиловским камнем и финским гранитом. Иконы для церкви писали профессора Академии художеств А.Т. Марков, П.М. Шамшин, Ф.А. Бруни, М.И. Скотти, В.К. Шебуев.
В 1928 году Благовещенскую церковь закрыли, а в 1929 году снесли, так как она мешала трамвайному движению. Археологическая экспедиция ИИМК обнаружила фрагменты стен и фундамента храма в сентябре 2021 года. Найдены фрагмент его северо-западной стены в месте её поворота на алтарную часть, юго-восточный угол церкви, фрагмент южной стены с мощением и основанием для крылечка, фрагмент стены и крыльца у центрального, западного входа Благовещенской церкви. Изыскания экспедиции позволили определить границы охранной зоны будущего объекта культурного наследия.