Бюст Петра Великого появился в яхт-клубе «Балтиец»

В честь приближающегося юбилея Петра Великого на территории яхт-клуба «Балтиец» состоялось торжественное открытие бюста Петра Великого. В церемонии открытия приняла участие председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольга Аришина. Она совместно с командором яхт-клуба Дмитрием Климбеком перерезала красную ленточку.

Как сообщили в яхт-клубе «Балтиец», в субботу, 4 июня, состоялось открытие навигации 2022 года. Памятник Петру Первому также открыли в ходе праздника. Продолжилась программа торжеством, посвященным юбилею императора.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петропавловской крепости к 350-летию Петра Великого провели масштабный фестиваль. Гости могли наблюдать проход императорского войска вокруг крепости.