Дом Кавоса на Большой монетной получил статус памятника

В Петербурге пополнился реестр памятников регионального значения. Согласно распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова, в него включен доходный дом Евгения Кавоса, расположенный на Большой Монетной улице, 10.

В пресс-службы КГИОП уточнили, что дом был построен в 1896 году для надворного советника и директора горнозаводского общества, инженера Евгения Кавоса. Он стал одной из первых построек в стиле модерн в Петербурге.

Доходный дом перестроили в 1907-1912 годах, однако он сохранил особенности исторического конструктивного решения, а также отдельные архитектурные элементы: лестниц, световых фонарей, воротных проездов, ризалитов, завершающихся шатрами. В настоящие время дом Кавоса является жилым зданием.