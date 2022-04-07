КГИОП будет защищать исторические здания Петербурга по-новому

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планируется изменить подход к защите зданий Петербурга, имеющих историческую ценность. Об этом сообщают Невские Новости.

В нынешних реалиях ценными считаются любые здания, построенные до 1917 года. Зампредседателя комитета Алексей Михайлов пояснил, что в ведомстве хотят уйти от измерения ценности здания исключительно годом его постройки. КГИОП предлагает ввести категорию «ценная средовая застройка».

Отмечается, что результаты разработки концепции в КГИОП готовы представить для рассмотрения на градостроительном совете, а также открыть для ознакомления для всех желающих.