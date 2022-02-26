Петровской церкви на Роменской улице вернули первоначальный облик

В Центральном районе Петербурга завершается реставрация Петровской церкви на Роменской улице, 12. Как уточнили в пресс-службе администрации города, храму вернули первоначальный облик.

В общей сложности в период с 2005 по 2019 год на реставрацию Петровской церкви было выделено из бюджета Петербурга 155,4 миллиона рублей. Храм является объектом культурного наследия.

Петровская церковь и городское подворье на Роменской улице была построена в 1912 году по проекту епархиального архитектора Андрея Аплаксина. В ходе реставрации в храме восстановили центральный шатер с золоченым крестом и обновили четыре малых луковицы. Этаж над Настоятельским корпусом, который надстроили в советское время, демонтировали, после чего восстановили мансардную крышу согласно первоначальному проекту.