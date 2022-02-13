На Днепропетровской установили памятную табличку деду Довлатова

На фасаде дома №3 по Днепропетровской улице появилась памятная табличка с именем Исаака Мечика — деда Сергея Довлатова. Об этом сообщает 78.ru.

Исаак Мечик был арестован в 1937 году, обвинен в шпионаже и контрреволюционной деятельности, а после расстрелян. Его сын смог добиться реабилитации отца лишь спустя двадцать лет.

Исаак Мечик на момент ареста работал комендантом общежития на Зеркальной фабрике. Он жил в квартире №35 дома №3 по Днепропетровской улице, на фасаде которого теперь есть табличка «Последний адрес».