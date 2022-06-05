Ветеран отметил прорыв минной блокады Ленинграда выстрелом из пушки

Традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в воскресенье, 5июня, произвел житель блокадного Ленинграда и участник военного траления Николай Колесник. В этот день в 1946 году был полностью очищен от мин большой корабельный фарватер и началось движение судов в Ленинград.

Петербург готовится к еще одному ставшему традицией мероприятию — Международному экономическому форму. Как пишет Neva.Today, на многих улицах на юге города уже появилось цветочное оформление.

Как рассказали в пресс-службе комитета по социальной политике Петербурга, Николай Колесник более 50 лет работал в сфере судостроения. Он начал путь инженером-конструктором и стал главным конструктором-начальником научно-исследовательского и проектного отделения ЦНИИ. Как рассказал Николай Колесник, боевое траление в финском заливе продолжалось еще 12 лет после войны. 29 кораблей потерял Балтийский флот в ходе работ по разминированию Финского залива.