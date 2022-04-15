Блокадный трамвай вспоминали в Петербурге 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, в Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине возобновления движения трамваев в 1942-м году. Зимой 1941-1942 годов движение пришлось приостановить, так как в блокадном Ленинграде не было электричества.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» у стелы в память о работниках трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище собрались сотрудники «Горэлектротранса», жители блокадного Ленинграда, а также школьники. Они возложили цветы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге в скором времени появится 81 новый трамвай. Контракт на поставку подвижного состава заключен с «ПК Транспортные системы».