В Петербурге 27 января пройдет акция «Блокадный свет»

В Петроградском районе Петербурга 27 января пройдет акция памяти «Блокадный свет». Об этом 22 января сообщает пресс-служба Смольного.

Акция памяти приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет 27 января на Соборной площади Петропавловской крепости.

«Очень важно, что память о войне и блокаде сохраняется, передается из поколения в поколение. И молодые петербуржцы выступают не только участниками, но и инициаторами таких памятных акций, посвященных важнейшим страницам нашей героической истории», — передали слова губернатора Петербурга в пресс-службе.

Также в честь праздника в городе откроется выставка поисковых студенческих отрядов Военмеха. На ней покажут оружие военных лет, а также исторические фотографии и предметы быта.