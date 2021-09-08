В центре Петербурга открыли Институт истории обороны и блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге в Соляном переулке прошла торжественная церемония открытия Института истории обороны и блокады Ленинграда.

В пресс-службе Смольного сообщили, что музей будет действовать, как подразделение Музея обороны и блокады Ленинграда, который подписал соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом истории РАН.

«Завтра исполнится 80 лет с начала самого страшного и трагического периода в истории нашего города. Мы благодарны всем, кто чтит подвиг жителей и защитников Ленинграда и хранит память о них», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В будущем в учреждении собираются сделать цифровой архив и заняться подготовкой к международным конференциям.