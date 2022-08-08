Блокадная симфония выйдет за пределы филармонии

9 августа исполнится 80 лет легендарному исполнению в Ленинграде Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, получившей название «Ленинградской». В этот день Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии торжественно исполнит знаменитую мелодию, а трансляция мероприятия охватит города России.

Звучание симфонии именно в Большом зале филармонии и именно в этот день произойдет второй раз в истории. 80 лет назад — 9 августа 1942 года — состоялось премьерное исполнение произведения Шостаковича в Ленинграде. В былые годы дань памяти выдающемуся музыкальному и историческому событию отдавалась в другие знаменательные для Петербурга даты — 27 января и 8 сентября.

Привлечь внимание именно к «блокадному» исполнению удалось идеологам проекта «Партитура памяти». Организаторы объединили в одной программе выступление оркестра, выставку в Петербургской филармонии, посвященную бессмертному музыкальному произведению, и научную конференцию, по итогам которой будет выпущен сборник выступлений.

В 1942-м Седьмая симфония впервые прозвучала в Куйбышеве (ныне Самара), затем в Москве, Новосибирске, Нью-Йорке, Лондоне, и лишь после этого в блокадном Ленинграде. Тогда в осажденном городе к инструментам погибших от голода музыкантов пришлось приглашать исполнителей с фронта. Затем симфония звучала в Свердловске (ныне Екатеринбург), Тбилиси, Ереване и так далее, как пожар, охватывая города страны и мира.

К слову, «премьерный календарь» симфонии стал одним из экспонатов выставки. Посетители смогут увидеть программки, исторические партитуры симфонии и множество артефактов, связанных с написанием произведения и его легендарным исполнением. Экспонаты бережно собирались в самых разных городах России.

В Ленинграде симфонию 9 августа 1942 года исполнил оркестр Радиокомитета под руководством Карла Элиасберга. Тогда ее услышали не только те, кто лично пришел в Большой зал филармонии. С помощью радио музыка звучала над улицами осажденного города, доносилась до немецко-финских захватчиков, оккупировавших Ленинград.

Спустя 80 лет ровно в тот же день симфония вновь разнесется под сводами Большого зала. Как и тогда — ее услышат и за пределами филармонии. Благодаря компании «Ростелеком» петербуржцы и гости Северной столицы смогут на открытом пространстве наслаждаться трансляцией мероприятия.

«Мы всегда поддерживаем проекты, нацеленные на сохранение памяти. Благодаря нашим цифровым продуктам мы стараемся делать их масштабными и грандиозными. Сегодня мы вновь хотим стать связующим звеном между искусством и людьми», – поделился вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Телекоммуникационная инфраструктура «Ростелекома» позволит транслировать легендарную музыку по всей стране. Для примера, только в Свердловской области она охватит 100 концертных площадок.

Место трансляции в Петербурге выбрано не случайно – это прямо рядом с филармонией, на площади Искусств, в точке, которую по праву можно назвать театрально-музейным сердцем города.

Традиция памяти о блокадной премьере симфонии родилась в 1964 году, когда музыка прозвучала к 20-летию снятия блокады Ленинграда. В последующие годы она исполнялась 27 января – в День полного снятия блокады и 8 сентября – в День начала блокады.

Как отмечает руководитель проекта «Партитура памяти», заместитель директора Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор, такие мероприятия позволяют «сохранить зерна спящей памяти».